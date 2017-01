Des subtilités de la science

Dans l’ensemble, les scientifiques ont trouvé que boire beaucoup d’eau avant d’aller au lit, manger gras pendant l’alcoolisation ou prendre un solide petit déjeuner le lendemain matin avaient bien un effet statistiquement significatif sur le niveau de gueule de bois ressenti. En somme, les tests ont permis de montrer une différence qui n’est pas due au hasard.

Mais cette différence était si minime en termes d’amplitude que leur conclusion est sans appel : ces remèdes sont inutiles. « Comment peut-on éviter d’avoir la gueule de bois ? D’après ces nouveaux résultats de recherche, la réponse est simple. Il faut boire moins », tranche impitoyablement Michael Bloomfield, chercheur en psychiatrie au University College de Londres.

Une lueur d’espoir

Nuançons. L’étude en question est rétrospective et porte sur des questionnaires d’auto-évaluation. Il s’agit donc de résultats de fiabilité modérée. Par contraste, un essai de type contrôlé randomisé – comme ceux utilisés pour valider l’efficacité des médicaments – permettrait de valider les résultats de cette seconde étude de manière bien plus solide.

C’est du reste ce que concluent les chercheurs eux-mêmes. Il s’agit donc de garder espoir : il est probable que sous peu, des étudiants, néerlandais ou non, soient de nouveau sur la brèche afin d’aider la science. Et s’il est trop tard pour la modération, un conseil : une aspirine et un café font souvent l’affaire.