A Montélimar

Méningite : un homme décède 30 minutes après son hospitalisation

Un homme est décédé dans la demi-heure suivant son admission aux urgences de Montélimar. Une méningite foudroyante a été diagnostiquée.

La méningite a été foudroyante. Ce 31 décembre, un trentenaire est mort de cette maladie. Trente minutes après son admission aux urgences du CHU de Montélimar (Drôme), les médecins ont constaté son décès, annonce Le Dauphiné Libéré. D’après le quotidien régional, 25 proches à risque ont été identifiés. Ils bénéficieront d’un traitement antibiotique préventif.

Les infections invasives à méningocoque sont rares en France. En 2015, Santé Publique France a recensé 469 cas, dont 53 mortelles. En cette fin d’année, pourtant, la maladie semble se faire plus fréquente. Dès janvier, l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté va lancer une campagne de vaccination élargie. En cause : trois cas de méningite de type W135 déclarés chez des étudiants de Dijon (Côte-d’Or).





30 000 personnes exposées

L'agence précise avoir « identifié 48 personnes » ayant eu des « contacts proches et répétés avec l'étudiante décédée ». Deux mesures leur seront recommandées : des antibiotiques à visée prophylactique, ainsi qu’une vaccination. En effet, l’ARS soupçonne que des porteurs sains ne circulent sur le campus de la ville. 30 000 personnes y circulent sur une base quotidienne.

Le plus souvent, une méningite se traduit par des symptômes typiques : de violents maux de tête, une raideur de la nuque, une forte fièvre accompagnée de nausées ou de vomissements, ainsi qu’une intolérance à la lumière. Les enfants et les adolescents sont les plus touchés, bien qu’une infection puisse aussi se déclarer chez l’adulte.

Très fragile, le méningocoque ne survit pas en dehors de l’organisme. Il peut, en revanche, se transmettre par la salive.