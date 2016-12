Glioblastome

Cancer du cerveau : une immunothérapie efficace

Eduquer les globules à se défendre contre les tumeurs : voilà l'approche testée chez un patient atteint d'une tumeur du cerveau métastasée. L'approche est efficace.

La lutte s’organise contre le cancer du cerveau. C’est une technique de pointe qui a été testée par une équipe de l’Institut de Recherche Beckman (Etats-Unis), l’immunothérapie. Les chercheurs ont modifié le système immunitaire d’un patient souffrant d’un glioblastome afin de lui apprendre à détruire les cellules tumorales. Une approche couronnée de succès, dont témoigne leur étude parue dans le New England Journal of Medicine.

Le glioblastome est la tumeur cérébrale la plus courante chez l’adulte, mais particulièrement difficile à traiter. Et pour cause : il évolue sur une période de 2 à 3 mois seulement. A ce titre, le patient sélectionné pour cet essai clinique de phase I correspond à la plupart des personnes traitées. Agé de 50 ans, il présentait un glioblastome de stade métastatique.





Eduquer les globules blancs

Pour le bien de ces travaux, le malade a bénéficié d’un traitement par CAR-T cells. La stratégie s’appuie sur les lymphocytes T du patient, modifiés en dehors de son organisme. Ces cellules n’ont pas été choisies au hasard. Ce sont elles qui sont chargées d’évacuer du corps les cellules étrangères ou anormales.







L’immunothérapie consiste à apprendre à l’organisme comment se défendre, contre les cellules cancéreuses par exemple. Dans ce cas précis, les scientifiques ont récupéré les lymphocytes T du patient, via une prise de sang spécifique. Ils ont ensuite reprogrammé ces globules blancs en laboratoire afin qu’ils produisent un récepteur artificiel – qualifié de chimérique – à leur surface.

« Ce récepteur est conçu de telle manière que sa partie extra-cellulaire reconnaisse un antigène tumoral, le plus spécifiquement possible afin d’éviter les effets néfastes sur d’autres organes du patient », explique l’association Saint-Louis sur son site web. Dans ce cas, l’antigène était nommé IL13Rα2.