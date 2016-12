Principalement dans le Sud-ouest

Grippe aviaire : la France compte 75 foyers

75 foyers de grippe aviaire ont été signalés en France. Le Sud-ouest concentre l’intégralité de ces flambées. La souche H5N8 est très pathogène.

18 nouveaux foyers en trois jours. La progression de la grippe aviaire est fulgurante dans le Sud-ouest. Sept départements de cette région combattent une épizootie de grande ampleur. La souche hautement pathogène H5N8 circule dans les élevages, malgré les mesures de protection exigées par le gouvernement.

Au 30 décembre, le ministère de l’Agriculture fait état de 75 foyers de grippe aviaire dans les élevages français. Comme depuis le début de cette flambée, le Gers est le département le plus touché. Et de loin. A lui seul, il concentre 39 foyers. Suivent les Landes, avec 10 alertes, et le Tarn. S’y ajoutent 5 flambées dans la faune sauvage. Ce nombre n’évolue pas.







Source : ministère de l’Agriculture





667 foyers en Europe

La grippe se répand comme une traînée de poudre dans les élevages d’oiseaux. Ça n’est pourtant pas faute d’avoir mis en place les mesures adaptées dès les premiers soubresauts. Alors que le virus n’est pas encore en France, le ministère de l’Agriculture invite les éleveurs à faire preuve de prudence, et relève le risque. Les mesures de confinement et la pose de filet semblent ne rien y faire.

Mais la France n’est pas un cas isolé : dans les autres pays d’Europe aussi, la progression semble inexorable. Au 26 décembre, la plateforme d’épidémiosurveillance de la santé animale (ESA) recense 667 foyers sur le continent. La France arrive en tête, en termes de nouveaux cas, suivie de près par l’Allemagne et la Hongrie.







Source : ESA

Les oiseaux migrateurs ont sans conteste aidé à la diffusion rapide de cette épizootie, de l’Europe de l’Est vers l’Atlantique. La souche H5N8, très contagieuse, est aussi connue pour son extrême virulence. Elle a tué de nombreux oiseaux.