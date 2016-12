Pour le Nouvel An

Grippe, gastro : deux maisons de retraite en quarantaine

Deux maisons de retraite resteront en quarantaine pour le Nouvel An. Les virus de la grippe et de la gastro-entérite circulent. Un confinement a été décidé.

Une quarantaine pour le Nouvel An. Les fêtes de fin d’année risquent d’être bien mornes pour certaines maisons de retraites. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, deux établissements ont été placés en confinement. En cause, les épidémies de grippe et de gastro-entérite qui sévissent dans toute la France. Ce sont désormais quatre résidences pour personnes âgées qui ont mis en place des mesures de protection.





800 000 cas de gastro

La région Auvergne-Rhône-Alpes est en alerte rouge. Non contente d’être la plus touchée par les épidémies de gastro et de grippe, elle connaît aussi deux flambées dans des établissements collectifs qui accueillent des personnes âgées. Le premier est situé dans le Puy-de-Dôme, révèlent nos confrères de La Montagne. La gastro circule dans l’EHPAD de Saint-Ours-les-Roches, qui accueille 53 personnes. Parmi elles, une quinzaine présente des symptômes évocateurs et le confinement ne semble pas ralentir la progression.







De fait, les virus responsables de la gastro sont résistants et très contagieux. Dans son bulletin du 28 décembre, Santé Publique France indique que les norovirus circulent en majorité dans les foyers collectifs. Il est capable de survivre plus longtemps que les autres sur des surfaces inertes. Les seniors ne sont les seuls à tomber malades : en 6 semaines d’épidémie, 800 000 personnes ont consulté un médecin à cause d’une gastro.







Source : réseau Sentinelles