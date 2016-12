Tako-tsubo

Carrie Fisher : son décès a-t-il provoqué celui de sa mère ?

La mère de Carrie Fisher, Debbie Reynolds, est décédée le 28 décembre, soit un jour après sa fille, à l'âge de 84 ans. Un décès qui évoque au « syndrome du cœur brisé ».

Le décès de Carrie Fisher, principalement connue pour son interprétation de la Princesse Leia dans Star Wars, a ému le monde entier, et notamment les fans de la saga. Sa mère, Debbie Reynolds, avait alors publié un communiqué. « Merci à tous ceux qui ont su embrasser les dons et les talents de ma fille géniale et adorée. Je vous suis reconnaissante pour vos pensées et vos prières qui vont désormais la guider vers sa prochaine étape », en signant « La maman de Carrie ».

L'émotion suscitée par le décès de sa fille, chez cette femme âgées de 84 ans, aurait-elle précipité une pathologie cardiaque, entraînant sa mort ? En janvier 2016, la Fédération française de cardiologie (FFC) avait alerté sur les effets du stress émotionnel qui peuvent déclencher le syndrome du cœur brisé (ou cardiomyopathie de stress) dont les symptômes sont proches de l’infarctus. On le connaît mieux sous le nom japonais de « Tako-Tsubo », littéralement « piège à poulpe ». L'un des ventricules du cœur prend en effet une forme caractéristique, proche de celle des cages utilisées pour pêcher l'animal.

Le syndrome du cœur brisé

En septembre 2015, une étude de l'université de Zurich avait montré que cette maladie concernait 2 % des admissions pour infarctus du myocarde, et entraînait la mort dans 3,7 % des cas. Elle est provoquée par un choc émotionnel intense, comme la perte d'un être cher, mais aussi une rupture amoureuse, associé à une fatigue physique. Dans neuf cas sur dix, ce sont les femmes qui sont touchées.

Aucune information ne confirme l'origine cardiaque de ce décès, et il est plus probable que la mère de la princesse Leia soit décédée d'un infarctus que d'un Tako-Tsubo. Mais Debbie Reynolds, au moment de son malaise, s'était rendue chez son fils pour planifier les funérailles de Carrie Fisher.

Debbie Reynolds était elle aussi une actrice connue, l'une des dernières encore vivante de l'âge d'or d'Hollywood. En 1952 et à l'âge de 20 ans, elle avait partagé l'affiche avec Gene Kelly dans le célèbre Singin' in the rain.