60 millions de consommateurs

Alimentation : les steaks végétaux ne seraient pas sains

Les steaks sans viande, composés de végétaux exclusivement, auraient de mauvaises propriétés nutritives, selon une enquête de 60 millions de consommateurs.

Végétariens et vegans ne jurent que par lui, mais devraient peut-être y réfléchir à deux fois. Les steaks végétaux, ces compositions souvent présentées comme plus saines que les steaks de viande, seraient en fait mauvais pour l'équilibre nutritionnel. En cause : des propriétés nutritives particulièrement pauvres.

Le magazine 60 Millions de consommateurs a testé avec une diététicienne dix références de steaks aux végétaux vendus en grandes surfaces. Résultat : la moitié des échantillons contenaient moins de 15 % de protéines, soit la quantité attendue dans un tel produit afin qu’il puisse « répondre aux besoins quotidiens » des consommateurs, précise le magazine.





Trop salé...

Parmi les références testées, celle qui tire son épingle du jeu est le Croc tofou olives & feta de la marque Soy. Le produit est « bien équilibré et riche en protéines », précise le journal.

Les autres produits cumulent souvent une trop grosse quantité de sel, trop peu de fibres et pas assez de protéines pour pouvoir remplacer la viande. C'est le cas du Carré gourmand tomates et mozzarella de la marque Herta dans la gamme Le bon végétal, le plus mauvais élève, qui utilise en plus des ingrédients de mauvaise qualité selon l'analyse effectuée.

Les auteurs de l’article mettent en garde. Pour bien choisir une galette du genre, il faut prêter attention à la double présence de céréales et de légumineuses pour que les protéines végétales soient bien assimilées par notre organisme, et que tous les acides aminés essentiels soient présents. Ce qui n'est pas toujours le cas. Le magazine souligne par ailleurs qu'aucun emballage n’affiche la teneur en minéraux et en vitamines.





Additifs

Enfin, la réputation « minceur » associée à ces steaks serait souvent usurpée. En effet, il s’agit de produits transformés dans lesquels sont souvent ajoutés toutes sortes d’additifs: « colorants, gélifiants, épaississants, exhausteurs de goût », énumère le magazine, qui préconise une lecture attentive des étiquettes avant l’achat.