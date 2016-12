Il voulait récolter « un peu d'argent » pour les enfants malades ; il a reçu près d'un 1,5 million d'euros (1,8 million de dollars). Le petit Tijn van Kolsteren, six ans, atteint d’un cancer du cerveau, a eu une idée originale pour financer la cause des enfants malades : il a invité les Néerlandais, hommes et femmes, à se vernir les ongles.

« Vernissez vos ongles, faites une donation et mettez au défi trois de vos amis de faire de même », a lancé le petit garçon sur la page de la collecte, dans le cadre d'une semaine d'action organisée par une radio néerlandaise à l'approche des Fêtes.

Tijn Kolsteren, who was diagnosed with brain cancer in May, launched the appeal only two days ago but it has... https://t.co/DQ9di9MOOi