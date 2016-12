Etude dans Nature Communications

Cellules souches : une forme synthétique pour réparer le coeur

Des cellules souches cardiaques synthétiques sont parvenues à réparer le coeur de souris après un infarctus. Elles sont aussi efficaces que leur équivalent naturel mais plus solides.

L’efficacité des cellules souches humaines, sans leur fragilité. Des chercheurs sino-américains sont parvenus à mettre au point des cellules souches cardiaques synthétiques. Testées in vitro et sur la souris, elles se montrent particulièrement stables par rapport à leur équivalent naturel. Une découverte, décrite dans Nature Communications, qui pourrait changer la prise en charge de nombreuses maladies. Trois équipes signent cette publication : deux proviennent de l’université d’Etat de Caroline du Nord (Etats-Unis) et une de l’université de Zhengzhou (Chine).





Des cellules plus résistantes

Cette collaboration internationale a commencé par la mise au point de microparticules capables de mimer les cellules humaines. Elles sont composées de PLGA, un polymère biodégradable mais surtout compatible avec l’organisme humain. Ces microparticules fabriquées, les chercheurs ont réalisé un travail de récolte de facteurs de croissance sur des cellules souches cardiaques humaines placées en culture. Ces protéines ont été ajoutées au PLGA.

La dernière étape a consisté à tapisser les particules de membranes de cellules souches naturelles. « Nous avons pris le contenu et l’enveloppe des cellules souches, et nous les avons emballées dans une particule biodégradable », résume Ke Cheng, co-auteur de l’étude. Le résultat : des cellules souches cardiaques synthétiques. Le test in vitro s’est révélé probant. Comme leur équivalent humain, ces produits favorisent la croissance de cellules musculaires cardiaques. Ils sont en revanche plus robustes.





« Comme un vaccin inactivé »

La fragilité, c’est le principal problème des cellules souches humaines. Elles doivent être stockées dans des conditions très précises. Avant de pouvoir être utilisées en clinique, un long processus de caractérisation est nécessaire. Les équivalents synthétiques mis au point résistent mieux à la cryogénisation et au dégel. De plus, elles n’ont pas à provenir du patient lui-même. Restait à prouver leur efficacité sur un modèle vivant.