Lumière bleue

Immunité : le soleil booste les lymphocytes T

Des faibles doses de lumière bleue produites par les rayons du soleil stimuleraient l'activité et la mobilité des lymphocytes T, des cellules clés du système immunitaire.

Le soleil est l’ami de nos globules blancs. Des chercheurs de l’université Georgetown (États-Unis) décrivent en effet dans Scientific report les bienfaits de ses rayons sur le système immunitaire. Une seule petite dose permettrait de renforcer les défenses immunitaires.

« Nous savons tous que le soleil apporte de la vitamine D, qui est suspectée de jouer un rôle dans l’immunité, relève le Pr Gerard Ahern du département de pharmacologie et physiologie de Georgetown. Mais ce que nous avons découvert est une toute autre action jouée par le soleil sur le système immunitaire. »

L’équipe de recherche est parvenue à ces conclusions en exposant en laboratoire des lymphocytes T, un type de cellules jouant un rôle central dans l’immunité, de souris et d’humain au soleil. Ils ont alors observé que ces cellules étaient en pleine forme. Ils ont particulièrement noté que des faibles niveau de lumière bleue, produite par le soleil, augmentait la mobilité de ces cellules. Or « les lymphocyte T ont besoin de se déplacer dans le corps pour rejoindre les site d’infections et orchestrer la réponse immunitaire, relève le responsable des travaux. Cette étude montre ainsi que la lumière active directement des cellules clés du système immunitaire en augmentant leur motilité ».



Luminothérapie

Malgré ces vertus, pas question de s’exposer inutilement au soleil. Le Pr Gerard Ahern rappelle que les rayons UV du soleil sont nocifs et provoquent des cancers graves de la peau, comme le mélanome. Cependant, il relève que la lumière bleue n’entraîne pas ces effets indésirables et s’avère plus sûre. « La lumière bleue est capable d’atteindre le derme, la seconde couche de la peau, et c’est à cet endroit que les lymphocyte T chargé de l’immunité cutané se déplace », explique-t-il.

A en croire le Pr Ahern, s’exposer à la lumière bleue n’aurait que des bienfaits pour le système immunitaire. Il serait donc logique d’offrir à des patients des séances de luminothérapie pour booster leurs défenses immunitaires, estime-t-il.

Mais dans ce cas attention aux insomnies. Des études ont en effet montré que l'exposition à la lumière bleue est aussi efficace que la caféine pour lutter contre la somnolence et accroître la vigilance. Des chercheurs français du CNRS ont même eu l'idée de mettre au point un dispositif embarqué en voiture pour maintenir éveillés les conducteurs. Chez les enfants, ces propriétés anti-somnolence sont aussi observées. A cause des écrans de smartphone, d'ordinateur ou de tablette qui produisent de la lumière bleue, leur durée de sommeil a été amputée d'au moins une heure.